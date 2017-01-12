Генпрокуратура устранила 4,7 миллиона нарушений прав россиян в 2016 году

Сотрудники Генпрокуратуры России при реализации общенадзорных полномочий выявили и устранили 4,7 миллиона нарушений прав россиян в 2016 году. Об этом в четверг, 12 декабря, заявил глава ведомства Юрий Чайка на заседании, посвященном 295-летию его образования, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«По нашим актам погашены долги по заработной плате на сумму в 20 миллиардов рублей», — отметил Чайка.

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По словам главы Генпрокуратуры, в 2016 году в сфере экономики по искам прокуроров в бюджет было возмещено шесть миллиардов рублей, сотни незаконно отчужденных имущественных объектов были возвращены в собственность государства и муниципальных образований.

«Только по материалам прокуроров за минувшие 12 месяцев возбуждено свыше трех тысяч уголовных дел о фактах коррупции», — сказал генпрокурор.

Чайка сообщил, что к 295-летию прокуратуры указами президента России 50 работников ведомства награждены госнаградами, 15 сотрудникам присвоены высшие классные чины. На мероприятии госнаграды прокурорам вручил глава администрации президента РФ Антон Вайно.