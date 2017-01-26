Генпрокуратура выявила свыше 300 тысяч коррупционных нарушений в 2016 году

Более 300 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства выявили прокурорские работники в 2016 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше девяти тысяч лиц привлечено к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 миллиарда рублей», — сказал он.

В ведомстве также отметили, что за минувшие 12 месяцев в казну государства было возвращено имущество, приобретенное на сокрытые доходы, общая стоимость которого превысила 350 миллионов рублей.

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«Всего в истекшем году за совершение коррупционных преступлений осуждено 13183 человека», — сообщили в Генпрокуратуре.

12 января глава ведомства Юрий Чайка заявил о том, что сотрудники Генпрокуратуры России выявили и устранили 4,7 миллиона нарушений прав россиян в 2016 году.

