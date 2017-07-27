В Генпрокуратуре заявили о предотвращении в России 12 терактов за полгода

В первом полугодии 2017 года в России зарегистрировано 13 террористических актов, 12 из которых были предотвращены на стадии приготовления и покушения. Об этом первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман заявил на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

«В условиях общего снижения преступлений террористического характера на 14 процентов на 60 процентов возросло число выявляемых случаев содействия террористической деятельности, вербовки в террористические организации и финансирования терроризма», — сказал Буксман.

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Он также отметил, что необходимо усилить противодействие экстремистским акциям в период избирательной кампании.

14 марта генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, заявил, что в 2016 году в России был отмечен резкий рост числа преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий.

При этом генпрокурор отметил, что раскрываемость таких преступлений низкая. Юрий Чайка также поручил участникам коллегии детально разобраться с причинами сокращения наркопреступности, особенно выявления фактов сбыта наркотиков, которых в 2016 году стало меньше на 16 процентов.