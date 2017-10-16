Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, лицо, заявившее о коррупционном преступлении, предлагается на два года защитить от ущемления прав и законных интересов. В частности, ему могут предоставить бесплатную юридическую помощь, защитить от неправомерного увольнения или привлечения к дисциплинарной ответственности.

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27 сентября в ходе Восточного экономического форума был представлен доклад, согласно которому основной проблемой для бизнеса в России остается коррупция.

27 июля генеральный прокурор России Юрий Чайка рапортовал, что за полгода за коррупционные нарушения в России были уволены 377 государственных и муниципальных служащих. По его словам, прокуроры продолжали работу по контролю за расходами чиновников и обращению в доход государства имущества, приобретенного на незадекларированные средства.