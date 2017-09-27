Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности

В нынешнем году Россия поднялась на пять пунктов и заняла 38-е место среди 137 стран в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum). Об этом сообщается в докладе ВЭФ.

Первое место в списке занимает Швейцария, затем следуют США, Сингапур, Нидерланды, Германия. Китай расположился на 27-й строчке.

Эксперты ВЭФ отмечают значительное улучшение макроэкономической ситуации в России (рост позиций с 91-го до 53-го места), прежде всего, сокращение инфляции и увеличение сбережений.

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Присутствие России в верхней половине рейтингов отмечается для таких индексов как «Размер рынка» (6-е место), «Инфраструктура» (35-е место), «Эффективность рынка труда» (60-е место), «Здоровье и начальное образование» (54-е место), «Макроэкономическая среда» (53-е место), «Высшее образование и профессиональная подготовка» (32-е место).

В нижней половине рейтингов Россия оказалась по таким факторам, как «Конкурентоспособность компаний» (71-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (80-е место), «Общественные институты» (83-е место) и «Развитость финансового рынка» (107-е место).

Главными проблемами для бизнеса в России остаются коррупция и доступность финансирования, отмечается в докладе.

Украина в рейтинге ВЭФ заняла 81-е место по сравнению с 85-м в 2016 году. Казахстан за год ухудшил положение на пять пунктов, опустившись на 57-е место.

В сентябре 2016-го России четвертый год подряд удалось улучшить положение в рейтинге глобальной конкурентоспособности, подготовленном ВЭФ. Она поднялась на две позиции до 43-го места.

Данный рейтинг составляется с 1979 года. Современную методологию индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) ВЭФ использует с 2005 года.