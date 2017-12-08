Каждый второй россиянин назвал себя жертвой вымогательства

Четверть россиян хотя бы раз давали взятки чиновникам, еще 60 процентов никогда этого не делали, 15 процентов отказываются говорить на эту тему. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Александр Русецкий.

По его словам, ведомство провело анонимный опрос в декабре 2016-го — январе 2017 года. Большинство опрошенных — 94 процента — отрицательно относятся к коррупции. При этом каждый второй россиянин сталкивался с ней. Так, у 38 процентов респондентов вымогали взятки должностные лица, у еще 12 процентов — посредники. У 30 процентов опрошенных никогда не было подобных ситуаций.

Самыми коррумпированными сферами россияне, по словам Русецкого, считают здравоохранение, образование, ЖКХ, государственные и муниципальные закупки и услуги, контрольно-надзорную, правоохранительную и судебную системы.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что ежегодно потери от коррупции составляют примерно десятую часть ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России. За первые девять месяцев 2017 года раскрыто коррупционных преступлений на общую сумму свыше 26 миллиардов рублей.

В середине октября правительство внесло в Госдуму законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции. В документе предлагается оказывать таким людям юридическую поддержку, помогать сохранить работу и избежать дисциплинарных взысканий.