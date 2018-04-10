Российского майора посадили за взятку шкафом-купе

Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя начальника отдела «К» (по борьбе с правонарушениями в сфере информационных технологий) управления МВД России по Томской области за взятки от предпринимателей. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Подсудимый лишен звания майора юстиции, также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Как установлено судом и следствием, полицейский в апреле 2014 года получил от томской фирмы взятку в виде оплаты стоимости шкафа-купе и установки его в квартире подсудимого на общую сумму более 65 тысяч рублей. За это майор не проверял эту компанию на предмет использования контрафактной продукции и обещал взяткодателю не привлекать фирму к ответственности в случае выявления противозаконных действий.

В июне 2016 года полицейский получил через посредника 50 тысяч рублей за непроведение проверки по факту незаконного подключения к интернету.

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