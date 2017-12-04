Селянин поскакал на лошади к возлюбленной и попался на конокрадстве

Житель Алтайского края украл лошадь и отправился на ней на свидание, но был задержан, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Правоохранители остановили всадника, но мужчина, бросив лошадь, скрылся от полицейских. Вскоре сотрудники полиции его задержали», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, 31-летний житель поселка Октябрьский украл лошадь ночью из помещения фермы, где работал скотником. В день кражи у него был выходной. Он проскакал верхом 30 километров до села Табуны. Полицейским мужчина рассказал, что лошадь украл для того, чтобы съездить на ней к своей подруге.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК России («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище»). Мужчину подозревают и в краже мобильного телефона у коллеги и двух бидонов. Он заключен под стражу.

Аналогичное преступление было совершено в Томской области полтора года назад. Трое молодых людей увели 10-летнего жеребца по кличке Цыган, запряженного в сани, чтобы добраться до сельской дискотеки. Когда выяснилось, что клуб закрыт, злоумышленники отправились на санях за спиртными напитками и продали Цыгана по дороге встречному прохожему за тысячу рублей.