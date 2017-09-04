У ставропольской студентки увели подаренного Путиным жеребца

У студентки из Ставропольского края Глории Колесниковой похитили жеребца, подаренного президентом России Владимиром Путиным. Об этом девушка сообщила «Российской газете».

«Произошло это, когда мы уехали из дома. Вернувшись, обнаружили загон пустым, а коня внутри не было», — рассказала она.

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Колесникова написала заявление в полицию. По ее словам, стоимость вороного черкесского жеребца составляет два миллиона рублей, но продавать его она не собиралась.

О новом питомце студентки сообщалось в январе этого года. Тогда Колесникова рассказала, что весной 2016-го написала в администрацию президента письмо с просьбой подарить ей коня, и спустя некоторое время глава государства поручил исполнить желание девушки. Однако власти края тянули с передачей животного, ссылаясь на отсутствие необходимых условий — нужно было построить сарай.

Чтобы оплатить стройку, Колесниковой пришлось провести лето на заработках в Москве. В ноябре ей все-таки передали жеребца. Ему дали кличку Президент.