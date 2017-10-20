Заметавший следы изнасилования кобылы житель Башкортостана сжег ферму

В башкирском селе Уршакбашкарамалы мужчина изнасиловал кобылу на ферме. Заметив, что его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, он сбил ее и устроил поджог на складе с сеном. О происшествии рассказывается в паблике «Обсуждение нашего Салавата» во «ВКонтакте».

К тексту приложены скрины с видеозаписи, на которых запечатлены прислонившийся к лошади сзади человек, а также дата и время. Судя по ним, инцидент произошел днем 3 октября.

Как отмечено в тексте, злоумышленника вычислили и задержали стражи порядка, устанавливавшие причину возгорания и просматривавшие с этой целью записи с камер.

Зоофила, у которого, как указывает автор поста, есть и отношения с девушкой, отпустили до суда.

Подтвердить информацию о происшествии в местных правоохранительных органах пока не удалось. На сайте регионального главка МЧС информации об этом пожаре нет.

19 октября европейские СМИ сообщили о специальных борделях в Сербии, представляющих клиентам возможность заниматься сексом с коровами, козами, овцами и ослами. За отдельную плату владельцы этих заведений проводят видеосъемку процесса сношения с животными.