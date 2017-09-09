Любовь к переодеванию в зверей привела американского политика к отставке

Депутат местного собрания в американском штате Коннектикут был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно, что он принадлежит к субкультуре фурри — любителей переодеваться в костюмы зверей. Об этом сообщает New York Post.

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Местный житель обнаружил в одной из соцсетей поклонников фурри — sofurry.com — профиль демократа Скотта Чемберлена.

Политик признался, что на самом деле в свободное от работы время переодевается в животных, однако делает это из любви к героям мультфильмов, таким как Микки-Маус.

«Это не имеет никакого отношения к сексу», — попытался Чемберлен заверить избирателей. При этом на странице Чемберлена указано, что он толерантно относится к изнасилованию.