PornHub предложил заниматься сексом в костюмах панд ради их спасения

Видео: PornHub / YouTube

PornHub призвал порноактеров и любителей видео для взрослых сниматься в костюмах панд ради размножения животных. Ролик, посвященный Национальному дню бамбуковых медведей, был опубликован 16 марта на YouTube-канале ресурса для взрослых.

На видео, сделанном с помощью компьютерной анимации, объясняется, что, в отличие от большинства животных, период размножения у панд длится всего два-три дня в год. Вместо того чтобы озаботиться продолжением рода, медведи предпочитают поедать бамбук или спать.

Подчеркивается, что, когда они замечают, как спариваются другие панды, у них резко просыпается интерес к противоположному полу. «PornHub предлагает вам снять ваше авторское "панда-порно", чтобы побудить панд делать это», — говорится в описании видео.

Как утверждается в материале Mashable, представители ресурса также пообещали перечислять в фонд помощи пандам по 100 долларов за каждый опубликованный на сайте ролик и по центу за каждый просмотр.

