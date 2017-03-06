Интернет и СМИ
 

Искусственный интеллект заставили бесконечно смотреть порнографию

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Изобретатель и программист Брайан Мур (Brian Moore) создал бота на основе искусственного интеллекта, использующего компьютерное зрение для бесконечного просмотра видео для взрослых на PornHub. О необычном изобретении сообщает The Next Web.

Мур представил свое детище в рамках «Дебильного хакатона» — конференции программистов-создателей необычных и бесполезных технологий. Бот использует компьютерное зрение от Microsoft, чтобы смотреть ролики для взрослых и составлять текстовые описания происходящего в кадре.

При этом искусственный интеллект никогда до этого не видел порнографии, поэтому его интерпретация действий актеров часто не соответствует действительности. Мур также завел боту Twitter-аккаунт, в который тот автоматически постит результаты просмотров роликов.

В июле 2016 года Microsoft запустила бота Murphy, способного генерировать ответы на вопрос в формате «а что если...». Например, на фразу «Что если бы сборная России выиграла в Euro-2016?» Murphy скрестил картинку русских гуляний с лицом футболиста Василия Березуцкого.

В конце марта 2016 года в соцсетях посмеялись над чат-ботом Tay от Microsoft, который всего за сутки возненавидел человечество. Он начал общение с фразы «Люди очень клевые», но через 24 часа выучил такие выражения, как «Я замечательный! Я просто всех ненавижу!», «Я ненавижу феминисток» или «Я ненавижу евреев».

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