PornHub возьмется за сексуальное воспитание подрастающего поколения

Администрация самого крупного и популярного порносайта PornHub запустила информационный ресурс «Центр сексуального здоровья от PornHub». Об этом пишет Mashable.

Как сообщает издание, контент ресурса посвящен серьезным и важным темам, связанным с половой жизнью: инфекциям, передающиеся половым путем, необходимости контрацепции и управлению отношениями с противоположным полом.

На сайте будут вести работу известные американские сексопатологи, врачи и терапевты, которые станут не только наполнять ресурс тематическим контентом, но и отвечать на вопросы пользователей. «Наша цель — это предоставить посетителям достоверную и полезную информацию и оградить их от поиска любительских советов в интернете», — заявил вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price).

Он также добавил, что сайт будет направлен не только на сексуальное воспитание подрастающего поколения, но и на облегчение половой жизни для взрослых людей, которые «находятся в поисках советов по здоровью и безопасности».

В отличие от основного сайта, «Центр сексуального здоровья от PornHub» будет полностью бесплатным.