Американка спутала съезд фурри с мероприятием для любителей животных

Американка средних лет неожиданно для себя попала на съезд фурри — людей, которые любят наряжаться антропоморфными зверями. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Жительница Детройта Шерил Вассус (Cheryl Wassus) никогда не слышала о существовании такой субкультуры. Она решила, что Furrycon — это мероприятие для любителей домашних животных, и привела туда своего пса бернского зенненхунда по кличке Линк.

Вассус пригласили выступить на Furrycon с докладом о благотворительной организации Pets for Vets, в деятельности которой она участвует. Женщина устраивает психотерапевтические встречи с животными для ветеранов горячих точек с посттравматическим стрессовым расстройством. Фурри хотели поддержать организацию своими пожертвованиями.

Вассус заранее изучила сайт съезда, но не поняла, кто его устраивает. «На нем были ссылки и информация о порядке регистрации, но никаких картинок», — объясняет она. Приехав на мероприятие, она обнаружила, что его участники одеты в пушистые костюмы и маски животных. Вассус утверждает, что ей доводилось встречать разных людей, но она никогда не видела ничего подобного.

Несмотря на удивление, Вассус все же прочитала доклад. Фурри собрали для Pets for Vets 10 тысяч долларов.

В марте сообщалось, что порносайт PornHub предложил снимать фильмы для взрослых с людьми в костюмах панд, чтобы стимулировать размножение этого вида животных.