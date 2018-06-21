Папа Римский нашел в мигрантах пользу для Европы

Папа Римский Франциск нашел пользу в принятии беженцев европейскими странами. Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

По его словам, популисты «создают психоз» вокруг вопроса миграции в то время, когда Европе нужен приток новых людей. Папа Римский считает, что без приезжих стареющее европейское общество ждет «великая демографическая зима». Франциск добавил, что регион опустеет, если не будет принимать мигрантов.

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Кроме того, он осудил администрацию президента США Дональда Трампа за ее миграционную политику, при которой беженцев разделяли с их детьми на границе. «Это непросто, но популизм — не выход», — подчеркнул папа Римский.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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