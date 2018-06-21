В США стало меньше белых людей

Численность белого населения США впервые в истории страны сократилась. Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные Бюро переписи населения.

По его информации, это произошло в период с 2015 по 2016 год, однако изначально изменение в 9475 человек было признано несущественным. Показатель пересмотрели после того, как годом позже вновь было отмечено сокращение белого населения, причем более значительное: на 31,5 тысячи человек, или 0,02 процента.

В 2017-м в США насчитывалось 197,8 миллиона белых людей. Число выходцев из Латинской Америки составило 58,9 миллиона человек, увеличившись на 2,1 процента за год. Афроамериканцев также стало больше на 1,2 процента (47,4 миллиона), а выходцев из Азии — на 3,1 процента (22,2 миллиона) по сравнению с 2016-м.

Как отмечает Bloomberg, латиноамериканцев стало больше из-за естественного прироста, а азиатов — в основном из-за миграции.

Бюро также указывает, что белое население США быстро стареет, поскольку его представители заводят семьи в более позднем возрасте, а число мигрантов из европейских стран уменьшается. На демографический сдвиг влияет и быстрый прирост остальной части населения.

По статистике, в настоящее время среднему белому жителю страны 43,5 года, а латиноамериканцу 29,3 года. Возраст же среднестатистического американца составил в 2017 году 38 лет. По прогнозам, к 2035-му американцев старше 65 лет впервые станет больше, чем детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!