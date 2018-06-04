Интернет и СМИ
 
Последние новости
Ким Чен Ын сменил военное руководство Северной Кореи
В московских квартирах поселят 500 тысяч футбольных фанатов  
Безопасность Роналду в России обеспечат десантник и боец ММА
Том Круз совершил серию экстремальных прыжков с парашютом ради сцены фильма
Назван новый способ продлить жизнь
Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25
Немецкий политик назвал правление Гитлера «каплей птичьего помета»
Поклонская обозвала потомков Романовых «сыновьями лейтенанта Шмидта»
Украинские военные назвали причину предельно низкого полета Су-25 над пляжем‍
Новости партнеров

Подросток насмерть сбил «какого-то нигера» и похвастался этим в соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»

Водитель пикапа Мэтью Мартин (Matthew Martin) из штата Луизиана насмерть сбил чернокожего мужчину по имени Шерелл Льюис (Sherell Lewis), а затем похвастался своим поступком в соцсетях. Об этом сообщает телеканал KPLC 7.

По данным полиции, житель США Льюис остановил автомобиль на шоссе, чтобы убрать мусор с проезжей части. В этот момент в мужчину въехал пикап Chevrolet, за рулем которого находился 18-летний Мартин.

Сразу после ДТП Льюиса доставили в больницу, однако в скором времени он скончался от полученных травм. Полицейские начали расследовать дело, но вскоре пользователи сети прислали сотрудникам скриншоты из Snapchat подростка-водителя.

Как выяснилось, всего через пару минут после трагедии парень несколько раз похвастался в соцсети, что убил человека. «Эй вы, я только что сбил целого парня на шоссе», — написал Мартин на своей странице. Кроме того, подросток опубликовал переписку с другом, в которой заявил, что погибший мужчина был «каким-то нигером».

По словам местного шерифа Сэма Крафта (Sam Craft), посты молодого человека морально и социально неприемлемы, однако они не нарушают уголовное законодательство штата. Тем не менее, мужчина пообещал провести тщательное расследование инцидента. У Мартина уже взяли пробы крови для теста на алкоголь или наркотические средства в организме.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Social posts after pedestrian struck and killed met with outrage
Пустившему слух о 300 погибших в Кемерове пранкеру с Украины пожелали смерти
Краснодарцев загнобили за попытку осудить лихача на BMW
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
17:23 3 июня

СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки

18:21 1 июня

Мужчина случайно превратил собаку в чудовище и стал знаменит

15:50 3 июня

Пранкера арестовали за шутку про бомбу

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
20:55 2 июня

Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее

11:13 1 июня

Британец заглянул под кровать и испытал радость отцовства

19:17 2 июня

Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»

Интернет и СМИ00:06 1 июня

Сели на перец

Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
14:47 2 июня

Названы детали списка потенциальных жертв «убийц» Бабченко

04:25 2 июня

Apple прекратила блокировку Telegram

15:59 1 июня

Найден способ «убить» любой компьютер силой звука

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»
К чему привела любовь двух девушек к волкам
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
Получивший iPhone за вопрос Путину школьник пожаловался на нерешенную проблему
Поклонская обозвала потомков Романовых «сыновьями лейтенанта Шмидта»
Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России
В сети начали задавать вопросы Путину
Все материалы
Мир
Расстреляли — и хорошо
Они захотели свободы. Коммунизм смог дать им только смерть
Полицейский открыл стрельбу в Берлинском соборе
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
НАТО подготовится к «вторжению России» и создаст 30-тысячный резерв
В бундестаге призвали вернуть Россию в G8 в качестве противовеса США
Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет
Посол США в России полез в прорубь мериться закалкой с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский бунт
Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинский чиновник оправдал экономию на онкобольных фразой «они все умрут»
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
К посольству России в Киеве принесли гробы
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
На выборах под Одессой пострадали 13 полицейских
Все материалы
Экономика
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
США накажут европейский бизнес за «Северный поток-2»
«Коррумпированные элиты» Великобритании оказались россиянами
В авиаотрасли заговорили об угрозе из-за США
Суд впервые разрешил российской фармкомпании производить аналог препарата из США
Все материалы
Силовые структуры
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Российский главврач оказался любителем детского порно
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 рублей
Все материалы
Наука и техника
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Индия снова запустила межконтинентальную баллистическую ракету
Ученые обнаружили дешевый способ борьбы с раком
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
В Минобороны понадеялись на возобновление производства «Русланов»
Все материалы
Спорт
Всему голова
Он — надежда России на чемпионате мира. Европейские клубы встают в очередь
Украинский теннисист захотел задушить всех русских
Натурализованного футболиста расстроило непопадание в сборную России
Олимпийский чемпион прокомментировал информацию о романе с Медведевой
Дзюба стал вратарем
Объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира
Российский защитник сыграет за другую сборную на чемпионате мира-2018
Все материалы
Культура
«В центре всего — любовь»
Годар любит кошек, собак и кофе — и не заморачивается
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Обароченные дети
Война полуголых подростков, Иисус в аэропорту и мопс-осьминог в работах AES+F
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
По мотивам секс-похождений Вайнштейна снимут фильм ужасов
На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
Сыгравший Шерлока актер разогнал грабителей возле Бейкер-стрит
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»
Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
СБУ ответила на обвинения в вербовке журналистки
Пранкера арестовали за шутку про бомбу
Журналистка рассказала о попытке СБУ завербовать ее
Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»
Все материалы
Ценности
Узбекская Пэрис Хилтон
Она стала популярнее отца и попала за решетку
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Женщина-пилот посадила самолет на шоссе в час пик и попала на видео
На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Все материалы
Из жизни
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Рак выбрался из кастрюли, оторвал себе клешню и спасся
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Киргизская «Миссис мира» погибла у стены кладбища
Премьер-министр Испании отказался присягать на Библии и потребовал убрать крест
Все материалы
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы