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Краснодарцев загнобили за попытку осудить лихача на BMW

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Пользователь skvirtanemsya специально зарегистрировался на Pikabu, чтобы рассказать историю о том, как целое сообщество в Instagram встало на защиту водителя BMW, совершившего грубое нарушение на дороге. Однако все, кто попытался намекнуть на то, что водитель поступил неправильно, попали под шквал критики.

Ролик с нарушением был размещен в профиле tipich_krd вечером 6 октября. Женщина, снимавшая происходящее на видео, стояла в пробке в районе торгового центра «Красная площадь», в то время как водитель белой BMW, желая объехать затор, выехал на встречную полосу, обогнал несколько машин и вновь попытался вклиниться в ряд через две сплошные. На видео попал последний момент, когда человек за рулем иномарки пытался втиснуться в плотный поток машин.

По словам женщины, во время движения по «встречке» навстречу BMW ехал Hyundai, но водитель «не вздумал даже уйти в свою полосу».

«Машины остановились, водители вышли из авто, и водитель-нарушитель еще и пытался доказать что-то недоумевавшему водителю Hyundai. Это просто ужасно!!! Из-за таких вот молодчиков гибнут невиновные... номера крутые у BMW, значит, и нарушать можно», — негодовала очевидица.

Женщину поддержали некоторые пользователи, однако их тут же обозвали «предателями», а автомобилистов, которые снимают и публикуют видео с другими автомобилистами, — «поколением стукачей». Водителя BMW при этом нарекли «красавчиком». «Ну и красавчик. А ты продолжай дальше прожигать свою жизнь в пробках и вечном недовольстве», — написала одна из подписчиц.

«А когда такой же ублюдок пренебрежет правилами в очередной раз и насмерть собьет ребенка/родителя/близкого человека этих комментаторов, льющих дерьмо на "стукачей", ой как по другому говорить и плакать они будут», — заметила пользователь @msanastasyamua.

Однако ей ответили, что «это Краснодар» и тут «привыкли так делать». «А вы действительно хотите, чтоб так было?! Чтоб извините, не вздохнуть, не пернуть, как в Европе? Я не хочу! Я не хочу как в Европе — шаг влево, шаг вправо — расстрел!»

Среди участников дискуссии обнаружилась замначальника отдела организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов. «Блин, что Вы за люди, скоро подавитесь тут своей желчью. Все подряд выставлять! Нашлись тут законопослушные граждане все, идеальные!!!» — прокомментировала она (орфография и пунктуация сохранены). Помониторив записи в аккаунте девушки, skvirtanemsya обнаружил, что ее брат — местный депутат.

«А мне больше вообщем-то и нечего тут сказать, просто сами смотрите и делайте выводы», — заключил автор поста на Pikabu. За короткое время запись набрала сотни комментариев и выбилась в топ ресурса.

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