Интернет и СМИ
 

Ведущий «Орла и решки» попал в массовую аварию в Киеве

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Ведущий телепередачи о путешествиях «Орел и решка» Антон Птушкин стал участником массовой автомобильной аварии в Киеве. Об этом в Facebook сообщает украинский портал о дорожных происшествиях dtp.kiev.ua.

Как утверждает администрация сообщества, ДТП произошло на окраине столицы Украины — улице Богатырской, рядом с метро «Петровка». Не справившийся с управлением фуры Iveco водитель задел сразу три легковых автомобиля, в одном из которых, по словам очевидцев, находился Птушкин. «Без пострадавших», — отмечается в публикации dtp.kiev.ua.

Всем участникам ДТП была оказана необходимая медицинская помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

В конце июня в городе Изюме Харьковской области две девушки попали в аварию во время прямого эфира в Instagram. Они транслировали происходящее в соцсеть, передавали приветы зрителям и слушали музыку. На видео также был записан момент столкновения. Сидевшая за рулем девушка скончалась по дороге в больницу, а ее подруга погибла на месте.

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