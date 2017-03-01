Глава гостелерадиокомпании Киргизии госпитализирован после аварии в Бишкеке

Генеральный директор Общественной телерадиокомпании Киргизии (ОТРК) Киргизии Илим Карыпбеков попал в аварию на южной объездной дороге Бишкека. Как сообщает ТАСС, он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло в среду, 1 марта, около 03:00 (00:00 мск). Карыпбеков, управляя автомобилем Range Rover, переехал через разделительный газон и врезался в железный столб, передает агентство Sputnik со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Карыпбеков получил травмы грудной клетки и живота», — уточнил источник. Прибывшая на место происшествие бригада скорой помощи зафиксировала у 38-летнего мужчины остановку сердца, медики провели реанимационные мероприятия.

В больнице врачи диагностировали у Карыпбекова разрыв внутренних органов и подключили его к аппарату искусственного дыхания. Хирурги планируют провести операцию.