Мэра города засудили за репост снимка полуголой подчиненной в леопардовом белье

Мэр города Инты в Республике Коми Лариса Титовец попала под суд из-за репоста фотографии своей подчиненной, которая позировала в леопардовой комбинации, лежа на диване, покрытом леопардовой шкурой, сообщает Telegram-канал Mash.

Снимок не сохранился в профиле Титовец во «ВКонтакте», но, судя по скриншоту с ее страницы, который приводит Mash, чиновница сопроводила фотографию комментарием «Совсем стыд потеряли».

Изображение: Telegram-канал Mash

После этого девушку начали травить в соцсетях. Ей пришлось уволиться и переехать в другой город, откуда она и подала в суд на главу Инты. В каком именно суде рассматривалось дело и каковы исковые требования девушки, ресурс не уточняет. По данным Mash, суд встал на сторону истицы.

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