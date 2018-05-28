Страдания американцев от ужасов рабства оценили в 10 долларов

В американском штате Орегон в одном из баров устроили «акцию возмещения ущерба» для афроамериканцев, индейцев и других представителей социальных групп, пострадавших от притеснений со стороны белого населения. Об этом сообщает The New York Times.

По правилам вечеринки, на входе посетителям вручали по 10 долларов на выпивку. Спонсорами выступили белые американцы, которых организаторы попросили не посещать заведение в этот день.

По словам организаторов, мероприятие призвано дать «небелым представителям американского общества возможность пообщаться, обсудить актуальные проблемы и планы будущих мероприятий».

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«Это всего лишь 10 долларов, но, когда я видел светящиеся глаза гостей, я понял, что эти люди наконец почувствовали себя важными», — сказал организатор вечеринки Кэмерон Уиттен (Cameron Whitten).

Мероприятие должно было привлечь внимание к идее так называемых репараций — финансовому возмещению морального ущерба чернокожим американцам за десятилетия насилия и расизма.

Репарации афроамериканцам давно являются предметом дебатов в американском обществе. В 2016 году, согласно опросам, 68 процентов американцев, 81 процент из них — белые, выступали против компенсации ущерба тем, чьи предки были в рабстве. В то же время 58 процентов чернокожих выступали за возмещение ущерба, 35 процентов — против.

Рабство в США было законодательно отменено в 1865 году после окончания Гражданской войны между Югом — сторонниками рабства, и Севером — его противниками. Большинство рабов были чернокожими, насильно вывезенными из стран Африки. Несмотря на запрет иметь рабов, до 1964 года в стране существовала расовая сегрегация. Чернокожие не могли обедать в тех же заведениях, что и белые граждане США, ездить с ними в одном лифте и посещать одни и те же учебные заведения.

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