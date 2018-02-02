Учительница наступила на чернокожую ученицу на уроке о рабстве

Учительница одной из средних школ Нью-Йорка объяснила детям суть рабства на примере чернокожих учеников — она велела им лечь на пол, а затем наступила на одну из них. Поступок педагога вызвал острую критику в социальных сетях, сообщает в пятницу, 2 февраля, Fox News.

Как отмечает издание, Патрисия Каммингс (Patricia Cummings) проводила занятие у семиклассников. Учительница рассказывала школьникам о рабстве и Треугольной торговле (торговый обмен между Африкой, Америкой и Европой, в том числе рабами — прим. «Ленты.ру»). Преподавательница попросила трех чернокожих учеников выйти и лечь перед классом.

«Она спросила у одной: "Ты понимаешь, каково быть рабыней? Как ты себя чувствуешь?" Когда девочка ответила, что хорошо, учительница наступила ей на спину и сказала: "Видите, каково быть рабом?"», — поведал ребенок из класса Каммингс.

Школьники пояснили, что до этого педагог показывала им видео об избитых и замученных невольниках.

Издание уточняет, что Каммингс, работающая в школе с 2016 года, после инцидента была уволена, но ненадолго — через пару дней она вернулась к преподаванию. В отношении учительницы проводится проверка, расследование продолжается.

В школе №118 в Бронксе, где случился инцидент, учится 81 процент чернокожих и испаноязычных и три процента белых, добавляет Fox News. Каммингс — белая.

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