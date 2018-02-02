Темнокожие напомнили об истинном изобретателе русского языка

Американский кинопродюсер Тарик Нашид опубликовал в своем Twitter утверждение, что «черный мужчина изобрел современный русский язык», имея в виду Александра Пушкина.

Нашид назвал это фактом и объяснил, что признание заслуг темнокожих происходит в рамках месяца «Счастливой истории темнокожих». Он также дал ссылку на собственный проект, который рассказывает о «реальной утаенной истории влияния цветных людей на человечество».

В комментариях пользователи попытались возразить: один из них отметил, что отец Пушкина происходил из старого русского рода, а мать была скандинавских и немецких кровей. Другие упрекнули Нашида в том, что он не отличает язык от литературы.

Также пользователи потрудились поискать портреты Пушкина и заметили, что его кожа далека от черного оттенка. Большинство попросили автора твита перестать приписывать чернокожим все изобретения в мире.

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