«Унесенные ветром» сняли с проката на юге США из-за недовольства образом негров

Кинотеатр Orpheum в Мемфисе, штат Теннесси, отказался показывать фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Причиной стали претензии к тому, как в картине изображены чернокожие американцы, а также к романтизации рабовладельческих Соединенных Штатов, пишет The New York Times.

Отмечается, что кинотеатр получил многочисленные жалобы от спонсоров и зрителей после показа «Унесенных ветром» в середине августа. Картина вышла в прокат на фоне беспорядков с участием неонацистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

По словам Бретта Баттерсона, президента компании, которой принадлежит Orpheum, вопрос о прокате фильма встал еще до событий в Шарлотсвилле: «Это обсуждалось каждый год, но в этот раз буря, поднятая в социальных сетях, заставила нас принять окончательное решение».

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Картина «Унесенные ветром» режиссеров Виктора Флеминга, Джорджа Кьюкора и Сэма Вуда получила десять «Оскаров». Фильм, основанный на одноименном романе Маргарет Митчелл, рассказывает о судьбе южанки Скарлетт во время Гражданской войны в США. В ленте снялись Вивьен Ли, Кларк Гейбл и Лесли Говард. «Унесенные ветром» стал самым кассовым оскароносным фильмом в истории.

12 августа американские неонацисты провели в Шарлотсвилле факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Беспорядки, спровоцированные радикалами, продолжались несколько дней. В результате пострадали 33 человека, трое погибли.