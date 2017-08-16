Актер из «Халка» возглавил ночную акцию против президента США у Trump Tower

Американский актер Марк Руффало (Халк в фильмах по вселенной комиксов Marvel) и режиссер Майкл Мур («Капитализм: История любви», «Фаренгейт 9/11») организовали ночной митинг возле небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке. Протестующие выразили возмущение событиями в Шарлотсвилле 12 августа и обвинили в произошедшем президента США Дональда Трампа, пишет The Hollywood Reporter.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память американки, которая была убита нацистом на американской земле. Давайте произнесем ее имя, чтобы Дональд Трамп услышал, что здесь произошло — он допустил это, допустил фашизм, допустил ку-клукс-клан, позволил нацистам показать свое уродливое лицо, и мы здесь для того, чтобы напомнить ему о последствиях», — объявил Руффало.

После этого толпа начала скандировать имя Хэвер Хейер, погибшей в результате наезда автомобиля на шествии против акции ультраправых в Шарлоттсвилле.

Мур, в свою очередь, заявил, что митингующие должны провести произвести гражданский арест Трампа. «Хотя тут довольно много полиции, может быть они сделают это за нас. Это будет гораздо проще, не правда ли?» — заметил он.

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14 августа президент США пообещал наказать виновных в событиях в Шарлотсвилле. «Расизм — это зло, а те, кто совершает насилие ради него — преступники и бандиты», — подчеркнул Трамп, выступая со специальным обращением.

12 августа неонацисты провели в Шарлотсвилле стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Позднее на митинге против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу, погиб один человек, еще 19 получили ранения. Мэр Шарлотсвилля Майк Зигнер назвал Трампа ответственным за рост радикальных настроений в стране.