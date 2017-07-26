Мишель Обама рассказала о называвших ее обезьяной людях

Бывшую первую леди США Мишель Обаму оскорбляли и называли обезьяной из-за цвета ее кожи. Об этом она рассказала в разговоре с The Denver Post.
Обама сообщила, что гордится тем, что ей удалось пробить «стеклянный потолок» и стать первой в истории чернокожей первой леди. Корреспондент спросил, какие осколки этого «потолка» нанесли самые глубокие раны. «Те, которые для этого и предназначались. Те, которые заставляли помнить: даже после восьми лет усердной работы на благо страны, все равно есть люди, которые не видят меня настоящую из-за цвета моей кожи», — ответила она. По словам Обамы, ее называли обезьяной, издевались над формой ее ягодиц.
Обама была первой леди с 2008 по 2016 год. В отличие от своего мужа Барака, сына кенийского студента и белой американки, она
— потомок негров-рабов.
28 декабря 2016-го стало известно, что жительницу США уволили за сравнение Мишель Обамы с обезьяной. Женщина оценила ее и жену победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, после чего заявила, что рада видеть в Белом доме стильную и красивую первую леди. При этом она отметила, что «обезьяна на каблуках» ее утомила.