Учительница в США пригрозила чернокожему школьнику судом Линча

В одной из школ американского штата Огайо белую учительницу заподозрили в расизме после того, как она отругала одного из чернокожих учащихся. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, однако известно о нем стало только сейчас. По словам 13-летнего школьника, педагог «пригрозила ему судом Линча в случае, если он не начнет нормально работать на занятиях».

По словам официального представителя школы, учительница не хотела обидеть подростка. Разгневанная мать ученика обратилась к местным властям с просьбой, чтобы педагога отстранили от работы.

11 января сообщалось, что ученикам четвертого класса города Милуоки в американском штате Висконсин дали домашнее задание, в котором им нужно было назвать три хорошие причины рабства. Мать одного из школьников Трамека Браун-Берри опубликовала фотографию листа с заданием в своем Facebook-аккаунте. Некоторые ученики отказались выполнять эту часть задания.

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