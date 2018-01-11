От американских школьников потребовали оправдать рабство

Ученикам четвертого класса города Милуоки в американском штате Висконсин дали домашнее задание, в котором им нужно было назвать три хорошие причины рабства. Об этом сообщает Daily Mail. При этом слово хорошие было в кавычках.

Мать одного из учеников Трамека Браун-Берри разместила фотографию листа с заданием в своем Facebook. «Мне кажется, для рабства нет хороших причин, поэтому я и не назвал [ни одной], а в числе плохих причин указал то, что рабов избивают и разлучают их с семьей», — написал сын женщины Джером.

В конце мальчик подписал: «Я горжусь тем, что я черный, потому что мы сильные и храбрые».

Как отмечает издание, некоторые ученики отказались выполнять эту часть задания.

Отмечается, что директор школы назвал задание неприемлемым и написал письмо родителям и школьникам, в котором извинился перед ними. По его словам, «целью задания было устроить дискуссию, а не ставить под сомнение то, что рабство вообще было допустимо».

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