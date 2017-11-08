Соцработник использовала душевнобольного американца в качестве секс-раба

В американском штате Иллинойс бывшему социальному работнику предъявили обвинения в том, что она держала 24-летнего пациента Бена Херта (Ben Hurt), страдающего психическим заболеванием, в сексуальном рабстве. Об этом сообщает New York Post.

Кристи Ленхардт (Christy Lenhardt) в течение трех лет подвергала сексуальному насилию молодого человека, находящегося на лечении в медицинском учреждении. По словам прокурора, «она втягивала его во все виды сексуальных извращений».

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В 2014 году у Херта диагностировали шизофрению и поместили его в больницу. Практически сразу ему назначили соцработника.

Мать потерпевшего рассказала, что Ленхрадт препятствовала тому, чтобы мужчину отправили домой, вместо этого она искала любой повод для того, чтобы продлить его пребывание в медицинском учреждении.

«Они заверяли меня, что помогут мне и моему ребенку (..) То, что они сделали с моим сыном, было неправильно», — приводит New York Post слова женщины.

Как отмечает издание, у 53-летней Ленхардт ушло четыре месяца на то, чтобы совратить Херта. В качестве доказательств ее вины в распоряжении следствия оказались электронные письма откровенного характера и обнаженные фотографии, которые женщина посылала Херту.

После того, как стало известно о произошедшем, женщину уволили из больницы.