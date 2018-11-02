Исламисты заблокировали дороги и потребовали смерти христианки

Религиозные фундаменталисты третий день массово протестуют в крупнейших городах Пакистана. Они требуют казнить обвиненную в богохульстве христианку Асию Биби и судей, которые ее оправдали. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сторонники религиозной партии «Техрик-э-Лабаик» перекрыли улицы и шоссе в Лахоре и Карачи. В Исламабад к зданию Верховного суда их не пустили полиция и военные. В ответ они заблокировали магистрали, ведущие в столицу. Исламисты жгут покрышки и призывают правительство страны уходить в отставку. В ряде школ в связи с протестами отменены занятия.

Радикалы вышли на улицы после того, как Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор для христианки Асии Биби. Они жгут на улицах ее портреты, призывают к публичной казни не только женщины, но и троих судей, оправдавших ее.

Многодетная мать восемь лет находилась за решеткой по обвинению в богохульственных высказываниях. 31 октября судьи постановили, что доказательств ее вины недостаточно, а признательные показания она дала под давлением следствия.

Биби должны были отпустить еще в день оглашения приговора, однако власти опасаются за ее жизнь. После освобождения женщина планирует покинуть Пакистан вместе с семьей.

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Преследование за богохульство широко поддерживается населением Пакистана. Критики жестоких наказаний в рамках этой нормы говорят, что она часто используется как средство мести в личных конфликтах, а обвинения порой базируются на очень слабых доказательствах. Тем не менее пакистанские политики часто поддерживают суровую кару за неуважение к вере, чтобы сохранять популярность у электората — 96 процентов граждан страны исповедуют ислам суннитского толка.

Как пишет «Би-би-си», государство пока ни разу не казнило осужденных за богохульство, однако многие обвиняемые по этой статье стали жертвами самосуда.

В 2011 году в Исламабаде был застрелен губернатор провинции Пенджаб Салман Тазир. Мотивом к убийству послужило его критическое отношение к закону о богохульстве и предложение помиловать Асию Биби.

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