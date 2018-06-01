Более тысячи россиянок подверглись обрезанию на Северном Кавказе

Ежегодно около 1,2 тысячи девочек в возрасте до трех лет становятся жертвами калечащих операций по удалению клитора. Об этом говорится в новом отчете организации «Правовая инициатива».

Опрос был проведен среди жителей Чечни, Ингушетии и Дагестана. Исследователи выяснили, что обрезание продолжают делать в антисанитарных, кустарных условиях: клитор либо отрезают, либо повреждают ножом, ножницами, лезвием, иглой — это делается с целью подготовить девочку к роли жены в патриархальной семье.

Отмечается, что это происходит на фоне игнорирования официальными структурами необходимости защитить детей от насилия со стороны близких родственников. Больше всего такие практики распространены в Дагестане: на юго-западе республики и на равнинной части, где живут переселенцы из горных сел.

По данным «Правовой инициативы», после выхода первого доклада о женском обрезании на Северном Кавказе в 2016 году «государство не предприняло никаких шагов» для оценки проблемы и изменения ситуации. Прокуратура Дагестана провела две проверки, которые выводы доклада не подтвердили.

По словам правозащитников, это связано с тем, что некоторые общины и сами женщины, подвергшиеся обрезанию, «стремились создать вокруг этой традиции ореол сакральности, чтобы защитить калечащую практику от вмешательства извне». Необходимость делать операцию они объясняют требованиями религии («по исламу положено»), обычая («так всегда делали») и также важностью контроля за поведением женщин («чтобы женщины не были как проститутки и до свадьбы не гуляли»).

Правозащитники указали, что практика калечащих операций основана на дискриминации по признаку пола и возраста (ей подвергаются только несовершеннолетние девочки) и нарушает положения уголовного законодательства России и международные нормы права, с которыми сопряжены обязательства России.

В 2016 году Мария Максакова, на тот момент депутат Госдумы, предложила наказывать за женское обрезание лишением свободы сроком от 7 до 10 лет как за «дискриминацию, совершенную в отношении несовершеннолетней по религиозным мотивам и выраженную в частичном или полном удалении внешних гениталий, объясняемом целями религиозного культа». Зампред думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Юрий Синельщиков ответил, что это возможно только в случае, если явление носит немассовый характер. «Если поголовно считают все мусульмане, что это надо делать, тогда как мы закон реализуем?» — сказал парламентарий.

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