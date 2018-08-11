Полиция Румынии применила против 100 тысяч протестующих водометы и газ

Число участников митинга в Бухаресте выросло до 100 тысяч человек. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ для усмирения наиболее агрессивных демонстрантов. Об этом сообщает румынское издание Vocea Basarabiei.

Ранения получили около 140 человек, некоторых доставили в больницы. Станции метро на Площади Виктории, где собралось большинство протестующих, закрыты — поезда проезжают их без остановки. Для обеспечения правопорядка привлекли более тысячи жандармов.

Митингующие требуют роспуска парламента, досрочных выборов, независимость юстиции и создания однопалатного парламента. Кроме того, они требуют налоговой и пенсионной реформ, улучшения социальной помощи, развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства.

Крупная акция протеста проходила в Румынии в феврале 2017 года. Тогда в ней участвовало около полумиллиона человек.

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