В еще одной стране Европы начались беспорядки из-за цен на бензин

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В Бельгии сотни людей стали участниками беспорядков из-за повышения цен на бензин. Инциденты произошли недалеко от города Нивель, где находится нефтеперерабатывающий завод, сообщает RTBF в четверг, 22 ноября.

В столкновениях с полицией участвовали около 400 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями и коктейлями Молотова и разбивали окна стоящих рядом машин железными прутьями. Отмечается, что нарушители порядка были хорошо организованы, они также использовали лазеры и вынудили пилотов отвести подальше от места событий полицейский вертолет.

Помимо этого, протестующие перекрыли движение на автострадах, ведущих в Брюссель. Около 250 грузовиков оказались заблокированы на трассе Е19 из Монса, еще 150 — на автостраде N6.

Как сообщает телеканал, на место прибыли 120 полицейских, против толпы использовались водометы. Большинству нарушителей порядка удалось скрыться, были арестованы 30 человек. У них конфисковали машины и телефоны.

Протесты против повышения цен на бензин перекинулись в Бельгию из Франции. Выступления называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в яркую светоотражающую одежду, которую обычно носят водители. В то же время, как сообщает ТАСС, французские организаторы протестов отрицают связь с дебоширами в Бельгии.

17 ноября сообщалось, что в ходе беспорядков во Франции погибла одна женщина, пострадали более 500 человек. В акции приняли участие около 283 тысяч демонстрантов по всей стране. Митингующие требуют отменить повышение цен на бензин.

В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство принимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

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