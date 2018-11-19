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Более 500 французов оказались в больницах из-за подорожавшего бензина

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Более 500 французов пострадали в ходе акций протеста против повышения цен на бензин. Об этом сообщает France Presse.

Уточняется, что в больницы с травмами были доставлены 511 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии. Также подтвердилась информация об одном погибшем — женщину сбил автомобиль.

Полиция задержала 183 протестующих. Манифестанты блокируют магистрали и подъезды к нефтехранилищам. Стражи порядка пытаются разогнать протестующих, в итоге, по утверждению агентства, ситуация напоминает игру в «кошки-мышки». Ранее сообщалось, что в Париже толпа попыталась прорваться к Елисейскому дворцу, силовики применили слезоточивый газ.

Протест называют «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители. Митингующие требуют отменить повышение цен на бензин. В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство принимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

На фоне этих событий рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 25 процентов.

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