Протестующие во Франции захотели багета и зрелищ

Протестующие против повышений цен на топливо во Франции «желтые жилеты» отказались давать ответ правительству и заявили о подготовке новых акций. Об этом сообщает BFMTV.

Представитель протестного движения в парижском регионе заявил, что предложение правительства опоздало. «Французы не хотят крохи, они хотят багет», — сказал протестующий Бенджамин Коши. Другой участник акций Кристоф Чаленсон заявил Reuters, что власть держит их за идиотов.

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Ранее 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о вводе моратория на повышение тарифов на полгода. Он отметил, что решение было принято из-за массовых протестов.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

В 2019 году власти Франции планировали увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство собиралось предпринять такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. На фоне протестов рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до 25 процентов.

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