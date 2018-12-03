Французы разозлились из-за роста цен на бензин и лишили сограждан топлива

Активисты движения «желтых жилетов», которые бастуют против повышения цен на бензин во Франции, заблокировали 11 топливных складов компании Total. Об этом сообщает Reuters.

В связи с блокировкой топливохранилищ на заправочных станциях, принадлежащих компании, заканчивается бензин. «75 из 2,2 тысячи наших заправок уже без топлива», — заявила представитель Total.

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1 декабря стало известно, что во время беспорядков в Париже пострадала корреспондентка ВГТРК Дарья Григорова. Всего сообщалось о более чем сотне пострадавших в столице, среди них — около 20 полицейских. В городе арестованы свыше 400 человек.

Протесты в стране продолжаются больше двух недель. Активисты движения одеты в желтые светоотражающие жилеты, которые обычно носят водители мотоциклов, чтобы их было видно на дороге.

В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство принимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. На фоне этих событий рейтинг президента страны Эммануэля Макрона упал до рекордно низких 25 процентов.

Французская нефтегазовая компания Total — четвертая в мире по объему добычи. В 2009 году она занимала шестое место в Fortune Global 500.

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