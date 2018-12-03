«Желтые жилеты» разгромили Триумфальную арку в Париже

Участники протестов «Желтые жилеты» ворвались в музейные помещения Триумфальной арки в Париже и испортили несколько экспонатов. Глава французского Центра национальных памятников сообщил о происшествии в Twitter.

Протестующие повредили статую Наполеона, разбили картины, изрисовали несколько экспонатов. Ущерб, нанесенный музею, оценивается в миллион евро. После случившегося руководство решило закрыть Триумфальную арку для посетителей до окончания беспорядков в Париже.

В сети появилось видео, как вандалы разрушают историческое наследие.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

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