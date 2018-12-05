Трамп позлорадствовал над беспорядками в Париже

Президент США Дональд Трамп прокомментировал беспорядки, случившиеся во Франции из-за повышения цен на топливо. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых из наихудших загрязнителей в мире», — заявил он.

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Трамп также отметил, что на посту президента он добился улучшения окружающей среды в США, и не желает перекладывать на американцев расходы на очистку загрязнений в других странах.

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Эта акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. В ходе беспорядков оказался разгромлен центр Парижа, также пострадал музей в Триумфальной арке. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит мораторий на повышение тарифов на топливо сроком на полгода.

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