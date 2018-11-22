Трамп снова засомневался в глобальном потеплении

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу феномена глобального потепления на фоне грядущего похолодания. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Жестокое и длительное похолодание может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?» — написал он.

По прогнозам синоптиков, 22 ноября на северо-востоке США ожидается значительное похолодание. Температура опустится ниже нормы: например, в Нью-Йорке ожидается до девяти градусов мороза.

Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!