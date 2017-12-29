Трамп понадеялся на «старое доброе глобальное потепление»

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на глобальное изменение климата. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил аномально холодную погоду на восточном побережье страны. По его словам, Штаты могут извлечь выгоду из «старого доброго глобального потепления», на борьбу с которым в стране собирались потратить триллионы долларов.

Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

В августе Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!