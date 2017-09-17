СМИ сообщили об отказе США от выхода из Парижского соглашения по климату

США не будут выходить из Парижского соглашения по климату, однако предпримут попытку пересмотреть условия своего участия в нем. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает газета The Wall Street Journal.

Об этом изданию сообщил испанский политик, европейский комиссар по вопросам климата Мигель Ариас Каньете. Он указал, что Вашингтон хотел бы скорректировать для себя закрепленные в соглашении цели по количественному уменьшению выбросов в атмосферу. «Американцы дали понять, что не хотят перезаключать договор или же разрабатывать параллельное Парижскому соглашение», — добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter указала, что информация не соответствует действительности. «Наша позиция по Парижскому соглашению не менялась. Президент США (Дональд Трамп) дал четко понять — мы выходим из него, если не получим проамериканские условия», — написала она.

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5 августа США подали официальное сообщение в ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. В Госдепе тогда отметили, что Вашингтон пошел на этот шаг в соответствии с заложенным в документе правом на прекращение сотрудничества. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что США продолжат сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.