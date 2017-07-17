Американские индейцы пообещали соблюдать Парижское соглашение по климату

Несколько племен американских индейцев решили пойти наперекор президенту США Дональду Трампу и заявили о намерении соблюдать Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает The Independent.
Они решили на своей территории бороться с изменением климата и пропагандировать эту инициативу среди остальных американцев. Индейцы свиномиш в штате Вашингтон, например, приняли меры для охраны популяции лосося, а народности тлинкит и хайда стали замерять уровень кислотности океанической воды.
По оценкам экспертов, индейцы оказывают небольшое влияние на изменение климата, однако места их проживания от него пострадают больше всего.
1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны. Однако 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил: Трамп пообещал подумать об отмене этого решения.
Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.