Американские индейцы пообещали соблюдать Парижское соглашение по климату

Несколько племен американских индейцев решили пойти наперекор президенту США Дональду Трампу и заявили о намерении соблюдать Парижское соглашение по климату. Об этом сообщает The Independent.

Они решили на своей территории бороться с изменением климата и пропагандировать эту инициативу среди остальных американцев. Индейцы свиномиш в штате Вашингтон, например, приняли меры для охраны популяции лосося, а народности тлинкит и хайда стали замерять уровень кислотности океанической воды.

По оценкам экспертов, индейцы оказывают небольшое влияние на изменение климата, однако места их проживания от него пострадают больше всего.

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1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны. Однако 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил: Трамп пообещал подумать об отмене этого решения.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

