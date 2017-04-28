Американские индейцы устроили демонстрацию около отеля Трампа в Вашингтоне

Сотни активистов из рядов американских индейцев и их сторонников собрались около отеля Trump Hotel в городе Вашингтон, чтобы выразить свое недовольство климатической политикой президента США Дональда Трампа. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Манифестанты устроили танцы, водили хороводы и били в барабаны, заблокировав движение автомобилей. Акция индейцев стала частью недельной кампании — ее кульминацией должен стать «народный климатический марш на Вашингтон», намеченный на воскресенье, 30 апреля.

