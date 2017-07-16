Макрон заявил об обещании Трампа подумать об участии США в Парижском соглашении

президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал ему подумать об участии США в Парижском соглашении по климату, из которого США вышли в июне. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Трамп меня выслушал. Он уловил ход моих мыслей, в том числе, связь изменений климата и терроризма. Он сказал, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы в деталях обсудили варианты, при которых он может вернуться в Парижское соглашение», — рассказал изданию Макрон.

Материалы по теме Цена двух градусов США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

