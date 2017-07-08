Лидеры стран G20 заявили о нерушимости Парижского соглашения по климату

Протесты в Берлине против выхода США из Парижского соглашения по климату

Парижское соглашение по климату должно выполняться невзирая на выход из него США. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20, которое цитирует Reuters.

«Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения, — говорится в документе. — Лидеры остальных стран G20 констатируют, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру».

Материалы по теме Цена двух градусов США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?

Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, 12 декабря 2017 года в Париже пройдет новый саммит по вопросам климата, на котором будет обсуждаться финансирование проектов в этой области.

В июне Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Президент Соединенных Штатов назвал его невыгодным для страны и пообещал, что добьется лучшей «сделки».