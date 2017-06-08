КНДР назвала решение США о выходе из Парижского соглашения проявлением эгоизма

В КНДР назвали решение Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату «глупым и недальновидным». Об этом сообщает The Independent со ссылкой на одного из представителей МИД Северной Кореи, пожелавшего остаться неизвестным.

«Эгоистичный поступок Соединенных Штатов представляет серьезную угрозу не только для международных усилий по защите окружающей среды, но и для других областей», — отметили в ведомстве.

В МИД Северной Кореи добавили, что США не понимают, что охрана окружающей среды отвечает их собственным интересам.

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«Это предел эгоизма и морального обнищания, когда страна стремится к достижению собственного благополучия за счет всей планеты», — сообщили в министерстве.

Как отмечает издание, КНДР стала одной из 195 стран, подписавших Парижское соглашение. 147 государств уже ратифицировали договор.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.

