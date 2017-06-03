Постпред США при ООН рассказала о вере Трампа в изменение климата

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп верит в изменение климата. Об этом она рассказала в интервью программе Face The Nation на телеканале CBS News, вышедшей в эфир в субботу, 3 июня.

«Президент Трамп верит в то, что климат меняется, и он знает, что загрязняющие вещества являются частью этого», — сказала Хейли. Так она ответила ведущему, который напомнил, что Трамп однажды называл изменение климата выдумкой.

Хейли отметила, что, несмотря на свое решение о выводе США из Парижского соглашения по климату, Трамп «абсолютно привержен тому, чтобы мы имели чистый воздух, чистую воду, и чтобы Америка была моральным компасом в мире, когда дело доходит до экологии». «Мы занимались этим в прошлом, мы будем заниматься этим в будущем», — добавила она.

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1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое оно налагает на страну. При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении новой сделки на подходящих США условиях.

Выход США из числа участников соглашения по климату, которое обязывает сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, — одно из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности». По мнению главы Белого дома, этот документ невыгоден США, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет своих обязательств.