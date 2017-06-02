Путин предложил альтернативу выходу Вашингтона из Парижского соглашения

Соединенные Штаты могли бы и не выходить из Парижского соглашения по климату, обязательства по нему носят рамочный характер. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент России Владимир Путин.
«А по сути, можно было бы что сделать? Можно было бы изменить обязательства США в рамках этих Парижских соглашений», — сообщил российский лидер, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства отметил, что «проблему дальше нельзя бросать, нужно думать, как жить дальше, что дальше делать».
Путин добавил, что пока не знаком с текстом заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижской конвенции по климату, но ему известно о желании хозяина Белого дома пересмотреть эти соглашения либо подписать новое.
1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.
Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно прийти на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.