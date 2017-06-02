Путин предложил альтернативу выходу Вашингтона из Парижского соглашения

Соединенные Штаты могли бы и не выходить из Парижского соглашения по климату, обязательства по нему носят рамочный характер. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент России Владимир Путин.

«А по сути, можно было бы что сделать? Можно было бы изменить обязательства США в рамках этих Парижских соглашений», — сообщил российский лидер, отвечая на вопросы на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Глава государства отметил, что «проблему дальше нельзя бросать, нужно думать, как жить дальше, что дальше делать».

Путин добавил, что пока не знаком с текстом заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижской конвенции по климату, но ему известно о желании хозяина Белого дома пересмотреть эти соглашения либо подписать новое.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно прийти на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.